Continua a proliferare l’alga tossica

Continua la proliferazione dell’alga tossica, e gli effetti negativi su molti bagnanti non si sono fatti attendere. Riniti, mal di gola rossore agli occhi, queste le conseguenze che stanno patendo coloro che sono rimasti colpiti dalla Ostreopsis Ovata, questo il nome scientifico della micro alga, negli ultimi giorni. Per effetto del gran caldo tutta la costa compresa tra Bisceglie e Santo Spirito sta vedendo la proliferazione dell’alga. In particolare nella zona a sud di Giovinazzo, nello specchio di mare nei pressi di Riva del Sole, l’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, incaricata del monitoraggio delle acque, ha rilevato più di 23mila cellule per ogni litro di acqua. Le raccomandazioni che la stessa Arpa fornisce per evitare di entrare in contatto con l’alga tossica sono sempre le stesse. Soprattutto di non stazionare lungo la costa dopo le mareggiate. È l’effetto aerosol ha far insorgere i sintomi del malessere, che comunque nel giro di 48 ore scompaiono.