Rimane pressoché stabile il numero dei nuovi contagi in Puglia

Ancora 334 casi di Covid 19 in Puglia. E altre tre persone che sono decedute a causa del virus. Con una percentuale che scende al 19,8 grazie ai 16.867 test somministrati. Un numero di tamponi che è tra i più alti tra quelli lavorati da inizio pandemia. Questo riporta il bollettino odierno della regione che riporta di 64 casi accertati in provincia di Bari, 85 nella Bat, 46 in provincia di Brindisi, 27 in quella di Foggia, 86 nel leccese e 26 nel tarantino. Superati i 4mila contagiati nelle regione, con 128 pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi. Di questi 21 sono in terapia intensiva. Un numero, quest’ultimo, che rimane stabile rispetto e ieri.