Oltre 12mila giovinazzesi hanno completato il ciclo vaccinale.

A Giovinazzo i casi conclamati di contagio da Covid 19, secondo gli ultimi bollettini pubblicati, sono 10. Una situazione che rimane stabile nell’ultima settimana con 4 nuovi casi nell’ultima settimana a fronte di altrettante guarigioni. La battaglia per sconfiggere il virus si sposta dunque tutta sul fronte della campagna vaccinale, a cui da quanto emerge dal report diffuso dalla Asl Bari, i giovinazzesi stanno rispondendo bene. Secondo gli ultimi dati infatti, coloro che hanno completato il ciclo, e che quindi hanno ricevuto le due dosi previste, sono 12.415. Limitatamente alla prima dose i giovinazzesi che si sono sottoposti alla vaccinazione sono 15.123. Relativamente a questi dati si può dire che la quasi totalità della popolazione adulta di Giovinazzo è vaccinata.

Per i più giovani, soprattutto per coloro che sono in età scolare, la Asl sta predisponendo piani specifici per completare la campagna vaccinale e per raggiungere quella «immunità di gregge» che dovrebbe far vivere con più ottimismo l’immediato futuro.