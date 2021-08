Non si arresta la circolazione del Covid in Puglia

La circolazione del Covid 19 fa schizzare a 361 il numero dei casi positivi in Puglia. Frutto dei 14.333 tamponi somministrati nelle ultime 24 ore. Per un percentuale sui test che si attesta al 2,5 percento. Nel dettaglio i casi rilevati sono 81 in provincia di Bari, 78 nella Bat, 45 in provincia di Brindisi, 41 in provincia di Lecce, 28 in quelle di Taranto. Ci sono poi 8 casi di residenti fuori regione e altri 3 la cui provincia di residenza non è nota.

C’è da registrare anche un decesso. Mentre il numero dei positivi al coronavirus sfiora le 4mila unità, 3960 per la precisione, c’è da registrare un lieve calo nei pazienti ricoverati in ospedale (125, uno in meno rispetto a ieri). Di questi 21 sono in terapia intensiva (anche qui un paziente in meno rispetto e ieri).