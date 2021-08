Alla conquista di Dubai

Da Giovinazzo a Dubai. Non un punto d’arrivo per la Carmen Martorana Eventi, ma una tappa prestigiosa che lancia l’agenzia giovinazzese sul palcoscenico internazionale della moda. Per la seconda volta, infatti, l’agenzia ha curato le relazioni internazionali e le coreografie della sfilata evento per lo stilista Giuseppe Fata che, nella città simbolo degli Emirati Arabi, ha vinto per la seconda volta il «Golden Lady Awards», l’oscar della moda e design di Dubai, nel corso di una cerimonia che si è svolta alla presenza della famiglia reale, delle autorità governative e di personalità internazionali del cinema e dello spettacolo.

La stretta collaborazione con «il genio della testa», come è conosciuto Fata, e la Martorana eventi, ha portato l’agenzia giovinazzese ad essere esclusivista nazionale della «Vie Fashion Week», casa fondata da «A Square London», con il supporto del Dubi World Trade Center e il Dipartimento Marketing del Turismo e Del Commercio. Consacrata come talent scout, la Carmen Martorana Eventi è alla ricerca di nuovi talenti italiani da lanciare nel mondo della moda. Per questo dal 17 al 20 novembre prossimo sarà al fianco di designer e imprenditori che vorranno mostrare al mondo le proprie creazioni partendo dal trampolino di lancio del Golfo Persico.