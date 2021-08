Covid: ancora 281 contagi in Puglia

La percentuale dei nuovi casi è in leggera risalita rispetto a ieri. Si attesta al 2,29 percento, frutto dei 12.229 test lavorati da cui sono emersi 281 contagiati. La suddivisione per province vede il barese con 38 casi, la Bat, con 31, la provincia di Brindisi 6 casi, quella di Foggia 32, la provincia di Lecce 145, quella di Taranto 19. Altri 5 casi sono di residenti fuori regione, per latri 5 casi la provincia di residenza non è nota. Non ci sono decessi registrati nelle ultime 24 ore. Continua a salire il numero dei ricoverati, sono 126 (3 in più rispetto a ieri), mentre rimane uguale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (22). Attualmente i positivi in Puglia sono 3.862.