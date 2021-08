Caldo, anche giovedì 12 nella lista dei giorni ad alto rischio

Il caldo africano non molla la Puglia, anzi guadagna un giorno, ed il ministero della Salute aggiorna il Bollettino sulle ondate di calore. E ad aumentare i disagi c'è l'alto tasso di umidità che fa salire la temperatura percepita.

Tutto questo nonostante sia stato annunciato un cambio dei venti che dovrebbe abbassare lievemente (si parla di 2-3 gradi) le temperature.

Ma non è Bari e la sua provincia ad avere il primato del caldo. Infatti, secondo le previsioni del sito ilmeteo.it le aree della Puglia in cui Lucifero farà sentire i suoi effetti sono le province di Taranto e Foggia, soprattutto nelle zone interne. Il termometro, nel Tarantino in questi tre giorni non scenderà mai sotto i 39 gradi; mentre nel Foggiano oscillerà fra 41 e 36 gradi.

Per quello che riguarda l'umidità Bari quasi da primato con la stazione "Bari idrografico" che alle 11 alla voce umidità relativa segnava l'85%.