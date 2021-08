Il Covid 19 continua a circolare in Puglia

C’è un leggero cala nei numeri assoluti del contagio in Puglia, sono 306 quelli registrati oggi (10 in meno rispetto a ieri) ma nelle percentuali i dati non variano, a causa del minor numero dei tamponi somministrati (13.585). Nello specifico i nuovi casi rilevati sono 78 nell’area metropolitana di Bari, 40 in provincia di Brindisi, 65 nella Bat, 28 in provincia di Foggia, 71 in quella di Lecce e 14 nel tarantino. Altri 10 casi sono equamente suddivisi tra residente fuori regione e persone la cui provincia di residenza non è nota.

In Puglia si sono registrati 2 decessi. Il numero complessivo dei contagiati dal virus ha raggiunto le 3.759 unità. I ricoverati sono 123, di questi 22 sono in terapia intensiva. Numero questo che ha ripreso a salire negli ultimi giorni.