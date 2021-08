Continua a crescere la curva del Covid in Puglia

Un decesso nel barese e ancora 316 casi positivi. Rilevati dai 14.240 test effettuati. Con un rapporto che si attesta al 2,2 percento dei tamponi somministrati. A contrarre il virus sono stati in 35 nella provincia di Bari, 27 in quella di Brindisi, 80 nella Bat, 23 in provincia di Foggia, 82 in quella di Lecce e 57 nel tarantino. Altri 9 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 3 casi la provincia di residenza non è nota.

Da inizio pandemia, in puglia sono stati somministrati oltre 3 milioni di tamponi. Attualmente risultano essere positive 3.652 persone, di queste 133 sono ricoverate in ospedale. Cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, nella giornata di ieri sono stati censiti 16 pazienti ritenuti in condizioni serie.