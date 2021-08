Tutto l’orgoglio dell’ANC di Giovinazzo per Nicola Bonvino

L'Associazione Nazionale Carabinieri di Giovinazzo esprime tutto il suo orgoglio per avere trai suoi soci il Luogotenente Nicola Bonvino, attualmente in quiescenza. L’associazione ne è orgogliosa per l’azione compiuta da Bonvino, che gli è valsa un attestato di gratitudine da parte del Comune di Giovinazzo, per quello che i militari in congedo considerano un gesto eroico, compiuto proprio a Giovinazzo. Nel 1992, Bonvino, libero dal servizio, riuscì a catturare un rapinatore armato di coltello che poco prima aveva compito una rapina ai danni di un istituto bancario. Con la sua azione diede esempio di attaccamento al dovere, di professionalità e difesa del bene comune. «In qualità di Presidente della locale Associazione – ha dichiarato l’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, Antonio Galizia - sono fiero ed orgoglioso di avere tra i nostri soci un Carabiniere di notevole spessore umano e professionale».