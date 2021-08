Sosta a pagamento: residenti vessati nonostante gli abbonamenti

«Assolutamente vessatorio per i residenti nelle zone centrali della città è il sistema della sosta a pagamento pensato e posto in essere dall’Amministrazione Comunale nei mesi estivi». Ad affermarlo è il consigliere comunale Francesco Saracino (Pd), che rimarca come il piano dei parcheggi messo in atto dall’amministrazione comunale sia solo vessatorio nei confronti dei residenti delle ormai famigerate «zone blu».

«Accade – scrive Saracino - che chi risieda nei dintorni di Piazza Vittorio Emanuele, zona “quattro fontane” e via Papa Giovanni XIII con le sue diramazioni, si possa trovare dinanzi ad esborsi di gran lunga superiori al solo abbonamento previsto per i tre mesi estivi». Un abbonamento destinato ai residenti di quelle zone che è di 18 euro, sei in più rispetto allo scorso anno, che però implica non pochi disagi per chi ne ha la titolarità. «Oltre ai 18,00 euro per il predetto abbonamento – fa sapere Saracino - il residente nel caso possieda più di una vettura (all’interno del nucleo familiare), se riesce, fortunatamente, a trovare parcheggio nella giungla, soprattutto serale, del traffico, deve pagare 4 euro per la sosta per l’arco della intera giornata, importo che, moltiplicato per i tre mesi estivi (ma non solo) può arrivare a quasi € 400,00».

Ma non è solo il disagio o l’esborso, come denuncia il consigliere comunale, c’è anche il disservizio creato da chi dovrebbe gestire le zone di parcheggio a pagamento. Ad esempio «nei giorni immediatamente successivi al pagamento dell’abbonamento – puntualizza il consigliere - in attesa dell’inserimento degli estremi dell’auto nel database (procedura diventata ancor più farraginosa, essendo stata la gestione delegata ad un soggetto terzo rispetto all’Ente comunale), è, comunque, tenuto a pagare il grattino giornaliero di 4 euro per diversi giorni, giungendo ad un importo pari all’abbonamento estivo, che quindi si raddoppia. Ma se qualche malcapitato ritiene completata la procedura con il pagamento di quanto dovuto, sin dalla stipula del “contratto”, se parcheggia la propria auto all’interno delle zone blu incorre in sanzioni pecuniarie di 40 euro e passa».

Questo perché non ha considerato i tempi di inserimento dei dati della propria auto nel database del gestore dei parcheggi a pagamento. Insomma, come sostiene Saracino, «comunque vada sarà un salasso».