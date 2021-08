Cresce ancora la curva del Covid in Puglia

Di nuovo un decesso per Covid, registrato nella Bat, e 144 nuovi casi, rilevati da «soli» 5.504 test somministrati, che portano la percentuale del contagio al 2,6. È questo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione che riporta di 21 nuovi casi in provincia di Bari, 20 casi in provincia di Brindisi, 46 nella Bat, 19 in provincia di Foggia, 32 in quella di Lecce e 5 nel tarantino. Un ultimo caso è attribuito una persona la cui residenza non è nota. Sale la percentuale del contagio e sale a 3.442 il numero degli attualmente positivi. Di questi 123 sono ricoverati negli ospedali pugliesi. Per ritrovare numeri analoghi bisogna tornare a primi giorni di giugno scorso.