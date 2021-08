Alla Vedetta si entra con il Green Pass

Per poter accedere ai locali della Vedetta sul Mediterraneo per attività di studio, è necessario esibire il Green Pass. Lo fa sapere il vice sindaco Michele Sollecito attraverso un comunicato stampa. Le certificazioni ammesse devono attestare di aver fatto la vaccinazione anti covid, anche solo la prima dose, ma a partire da 15 giorni dopo la somministrazione e fino alla data prevista per la seconda dose. Oppure, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, hanno libero accesso, ma attenzione: il certificato verde ha valore per 9 mesi. Possono accedere ai locali della Vedetta anche coloro che possono dimostrare di essere negativi al covid, certificato dal test antigenico rapido o molecolare nelle ultime 48 ore. Oppure di essere guariti dal Covid, per coloro che hanno contratto il virus. Il questo caso l’attestazione ha validità per 6 mesi dalla data di guarigione. Le disposizioni fanno seguito al Decreto Legge numero 105, entrato in vigore il 23 luglio scorso.