Cimitero: strane coincidenze

Coincidenze? Forse si, o forse no. Fatto sta che appena due giorni dopo la pubblicazione di una lettera aperta pubblicata sui social sulle condizioni in cui versa il cimitero, e le tante risposte altrettanto indignate di cittadini che lamentano lo stato di abbandono del luogo sacro, qualcosa è successo. Alcuni viali sono stati ripuliti e la sala del Commiato, proprio quella maggiormente indicata per le condizioni igieniche a dir poco precarie, altrettanto.

Ma, da quanto ci riferiscono, ad armarsi di ramazze, stracci e quant’altro possa servire per ripulire, non sarebbero stati addetti incaricati dal Comune, ma volontari, quelli che non fanno mai mancare la loro presenza lì dove c’è bisogno. Il Comune da parte sua, deve aver ricevuto la «lamentela» visto che, il 6 agosto, all’albo pretorio, è comparsa una determina di affidamento di lavori di «manutenzione per gli impianti di condizionamento presso gli ambienti confinato del cimitero». Anche quello presente nella sala del Commiato, quindi. Al di là di tutto, al di là delle singolari coincidenze, perché il Cimitero comunale è lasciato a se stesso?

Da queste pagine più volte abbiamo denunciato, accogliendo anche le segnalazioni dei lettori, lo stato di degrado del camposanto. Della croce in ferro, quella che ricorda gli operai delle ex Afp, scomparsa e di cui non si sa se sarà sostituita o restaurata, della maleducazione di molti che in assenza di qualsiasi tipo di sorveglianza lasciano fare i bisogni ai loro amici animali tra tombe e viali, delle precarie condizioni di alcuni settori, che per fortuna oggi sono oggetto di intervento di ristrutturazione. Perché per avere un po’ di decoro in quel luogo sacro, a proposito, il comune di Giovinazzo ha persino un assessore al decoro, bisogna che i cittadini si indignino, che scrivano lettere aperte.

E perché non arriva mai una risposta ufficiale da parte del Comune, degli amministratori che ogni volta fanno finta di niente, cercando di far scorrere l’acqua sotto i ponti e magari addossare responsabilità ad altri. Lo hanno fatto in passato, i nostri amministratori hanno fatto anche passerella nella parte nuova del cimitero con tanto di foto allegate per «convincere» del loro interesse sui problemi da risolvere. Sono però passati anni e il degrado avanza.