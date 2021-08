Sfiorati i 3.400 casi positivi in Puglia

Scende rispetto a ieri il numero dei nuovi casi positivi, sono 208, rilevati dai 12.543 test. Pari all’1,6 percento, anche questo un dato inferiore rispetto alle 24 ore precedenti. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 40, nella provincia di Brindisi 27, nella Bat 59, nel foggiano 28, in provincia di Lecce 44, in quella fi Taranto 4. Altri 5 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per un altro caso la provincia di residenza non è nota. Non sono stati registrati decessi in tutta la regione.

Se diminuisce, anche se di poco la percentuale dei nuovi casi, a salire è il numero dei ricoverati in ospedale, sono 111, così come sale il numero degli attualmente positivi che sfiorano i 3.400 contagiati. Preoccupa anche la risalita del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il dato di ieri, diffuso dal Ministero della salute è di 13 persone in condizioni di salute giudicate critiche.