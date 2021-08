Sale e di molto la curva del contagio in Puglia

Un decesso in provincia di Brindisi e 360 nuovi casi. Torna a salire vertiginosamente la curva del contagio in Puglia segnando al 2 percento il rapporto sui test lavorati. Nell’area metropolitana di Bari in nuovi casi riscontrati sono 63, in provincia di Brindisi 45, nella Bat 58, in Capitanata 30, in provincia di Lecce 118, in quella di Taranto 38. Altri 5 casi sono di residenti fuori regione, per ulteriori 3 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 3.260 gli attualmente positivi, di questi 114 son ricoverati negli ospedali pugliesi.