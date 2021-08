Il tasso di positività a Giovinazzo è più alto rispetto alla media provinciale

La Asl Bari conferma la crescita del numero dei casi di contagio da Covid 19 a Giovinazzo. Nella settimana tra il 26 luglio 1 il primo agosto i casi ufficializzati sono 5, uno in più rispetto alla settimana precedente, ma la metà rispetto al dato più aggiornato diffuso dal Comune tre giorni fa. Dato da cui risulterebbero 10 casi positivi. La Asl comunque cristallizza il numero dei contagi sempre alla settimana precedente, questo per le verifiche e per le aggregazioni dei numeri. Per questo risulta la discrepanza che abbiamo riportato. Dalle tabelle riportate, Giovinazzo risulta essere in controtendenza rispetto alle città limitrofe, dove i numeri del contagio sono in flessione, e con una media sui 100mila abitanti superiore a quella dell’intera provincia. Se le notizie sul fronte del contagio non sono delle migliori, decisamente meglio sono quelle relative alla campagna vaccinale. Tra i cittadini giovinazzesi sono state somministrate complessivamente 26.138 dosi di vaccino. A completare il ciclo sono stati in 11.645. Questo significa che la risposta dei giovinazzesi alla campagna vaccinale è ottima.