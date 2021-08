Oltre 3mila i positivi in Puglia. Solo oggi 241 casi

Superata quota 3mila positivi in Puglia. Con 241 nuovi casi registrati oggi dai 13.982 tamponi lavorati. Pari all’1,7 percento, un dato leggermente inferiore a quello di ieri. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 70, in provincia di Brindisi 26, nella Bat 36, in provincia di Foggia 63, in quella di Lecce 29, nel tarantino 16. Altri 4 casi sono attribuiti a residenti fuori regione.

C’è da registrare un decesso nel barese. A dover ricorrere alle cure ospedaliere per aver contratto il Covid 19 sono in 109, un numero in risalita, come in risalita è il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Secondo il dato del Ministero della Salute, aggiornato a ieri, sono 13 i pazienti pugliesi giudicati in stato critico.