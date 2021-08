Niente musica ad alto volume dopo l’una di notte

Rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative. È questo il senso dell’ordinanza che impone la limitazione e la regolamentazione delle emissioni sonore su tutto il territorio comunale, indicando nelle ore 1 di ogni giorno la cessazione della riproduzione di musica ad alto volume.

L’ordinanza, in vigore da oggi e che rimane in vigore fino al 5 settembre, stabilisce i parametri entro i quali la musica ad alto volume può essere diffusa. Parametri che sono indicati dalla Legge regionale del 12 febbraio 2012. Non è un liberi tutti negli orari consentiti ma, come la stessa ordinanza prescrive e recependo quello che il Consiglio comunale ha approvato con il piano di zonizzazione acustica, le limitazioni alle emissioni sonore devono essere certificate. L’ordinanza si rivolge alle attività economiche quali bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, ma anche agenzie culturali e di spettacolo. Tutti devono predisporre, anche se autorizzati alla diffusione di musica, la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e iscritto all’albo dei tecnici fonometrici. In alternativa si può fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, evidenziando il non superamento dei limiti di emissione del rumore che nelle ore notturne non possono superare i 55 decibel. Le certificazioni dovranno essere inviate per tempo al Suap.

Inoltre, come previsto dall’ordinanza, tutto potrà essere assoggettato a verifiche e controlli, a cura dei tecnici abilitati e dall’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente. Le trasgressioni a quanto stabilito potranno incorrere in sanzioni amministrative che vanno dai 500 ai 20mila euro.