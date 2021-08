Torna per la XXIII edizione «Pedalando per casali»

Torre Lama Castello, Pagghiarone, Torre Daconto. È questo il tour che l’associazione Touring Juvenatium propone per la XXIII edizione della passeggiata in bicicletta «Pedalando per casali». La cicloturistica che si svolgerà sabato pomeriggio, si snoderà come ogni anno, lungo le stradine dell’agro giovinazzese. Ad accompagnare i cicloamatori alla scoperta dei casali, torri e costruzioni rurali, sarà la guida turistica dell’associazione Nunzia Stufano.

Il programma dell’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Giovinazzo ed è inserita nel cartellone dell’Estate giovinazzese, prevede alle 16,45 le iscrizioni in piazza Vittorio Emanuele e la partenza, dallo stesso luogo, alle 17,30.