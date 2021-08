Covid: Torna la preoccupazione per la risalita della curva del contagio

Superati abbondantemente i 2.800 casi positivi in Puglia con oltre 100 ricoverati. La curva del Covid 19 ha ripreso da qualche giorno a crescere con 243 nuovi contagi nella sola giornata odierna, rilevati dai 10.492 test somministrati. Dati che fanno risalire la percentuale del contagio al 2,3 percento. Nella provincia di Bari i casi rilevati sono 35, nella provincia di Brindisi 30, nella Bat 47, nella provincia di Foggia 13, in provincia di Lecce 92, in quella di Taranto 19. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 5 casi la provincia di residenza non è nota. Non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore.