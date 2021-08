Un'app per monitorare l'affollamento in spiaggia

Altri 232 casi di positività al covid-19

Oggi sabato 31 luglio in Puglia sono stati registrati 232 casi su 11. 703 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza in aumento a 1,98%. I nuovi positivi sono 60 in provincia di Bari, 42 in provincia di Taranto, 36 in provincia di Foggia, 34 in provincia di Brindisi,