Il tasso di positività cresce. Crescono anche gli immunizzati dal coronavirus

Circa la metà della popolazione giovinazzese, ha completato il ciclo vaccinale. Pari a 10.711 persone. È questo il report settimanale della Asl Bari che riporta anche 25.056 somministrate, tra prime e seconde dosi, nella settimana che va dal 23 al 29 luglio. Buona quindi la risposta della città di Giovinazzo alla campagna vaccinale, così come per tutta la provincia di Bari, ma le cattive notizie arrivano dal fronte dei nuovi contagi.

In tutta l’area metropolitana, infatti, si registra per la terza settimana consecutiva il rialzo dei casi di positività, con un tasso settimanale che passa da 10,8 a 18 per 100mila abitanti. Per Giovinazzo la media è ancora più elevata. Il report fa riferimento alla settimana tra il 19 e il 25 luglio. I nuovi casi rilevati in città sono 4, con un tasso che va oltre il 20 per 100mila abitanti. I casi positivi, in attesa del report aggiornato del Comune, in realtà sarebbero 6, con 2 casi che evidentemente sono riportati nella settimana successiva al rilevamento.