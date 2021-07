Rimane stabile il tasso di positività in Puglia

Il tasso di positività è sempre intorno all’1,3 percento, rilevato dagli 11.363 tamponi somministrati che hanno fatto emergere 151 nuovi positivi. Di questi 21 sono in provincia di Bari, 19 in quella di Brindisi, 42 nella Bat, 14 in provincia di Foggia, 32 in quella di Lecce e 13 nel tarantino. Ben 13 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 3 casi, la cui provincia di residenza non era nota c’è stata la riclassificazione. Non ci sono, per fortuna, decessi da registrare. Continua a salire il numero degli attualmente positivi, sono 1.977, mentre quello dei ricoverati rimane fermo a 84.