Torna a salire il numero degli attualmente positivi, ma meno ricoveri

Un altro decesso, in provincia di Foggia, e ancora 163 casi positivi. Questo riporta il bollettino odierno della Regione. Pari all’1,3 percento sui 12.494 test somministrati. Nella provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 52, in provincia di Brindisi 30, nella Bat 16, in provincia di Foggia 10, in quella di Lecce 42 e nel tarantino 9. Un altro caso è riferito a un residente fuori regione, per ulteriori 3 casi la provincia di residenza non è nota.

Risale fino a 1.917 il numero degli attualmente positivi. Di questi 84 sono i ricoverati, 4 in meno rispetto a ieri, ma sale a 10 quello dei ricoveri in terapia intensiva. I guariti dal Covid 19 sono 246.814.