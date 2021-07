In arrivo il nuovo impianto luci per il mercato giornaliero

«È un piccolo impegno mantenuto». Così ha affermato il sindaco Tommaso Depalma annunciando l’arrivo del nuovo impianto di illuminazione destinato al mercato giornaliero. Arriva a distanza di due anni, da quando cioè fu installato il blocco servizi. «Ne avevamo parlato con gli operatori del settore – ha detto ancora Depalma - Sappiamo che in quel mercato ci sarebbero da fare altri interventi di miglioramento e di piccola riqualificazione, ma non dispero prima di fine mandato di destinare altre somme per quel luogo che vede interessati sia i lavoratori, ai quali va tutto il nostro sostegno, sia i tanti cittadini che utilizzano quella struttura». Il nuovo impianto di illuminazione è di ultima generazione. Consentirà un oggettivo risparmio in termini energetici e di consumi e, come dice il sindaco, «offrirà maggior sicurezza e comfort agli operatori mercatali».