Si mantiene stabile il tasso di positività in Puglia

Il tasso di positività rimane pressoché stabile. Siamo all’1,2 percento, dato rilevato dagli 11.186 tamponi che hanno fatto emergere 132 casi positivi. Di questi, 30 sono nell’area metropolitana di Bari, 12 nella provincia di Brindisi, 13 nella Bat, 18 in Capitanata, 27 in provincia di Lecce e altrettanti in quella di Taranto. Altri 2 casi sono di residenti fuori regione, ulteriori 3 casi la residenza non è nota.

Si è verificato ancora un decesso, nel foggiano, nelle ultime 24 ore. Scende ancora il numero degli attualmente positivi, sono 1.824, ma risale quello dei ricoverati, 88, otto dei quali sono in terapia intensiva.