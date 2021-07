Scende il numero degli attualmente positivi al Covid, ma si tornano a contare i decessi

Si riduce a un terzo circa il numero dei nuovi casi in Puglia. Ma i dati diffusi oggi sono relativi ai 4.189 test effettuati nelle giornata di domenica. Test che hanno fatto rilevare 56 nuovi contagiati per una percentuale che si attesta all’1,3 percento. Nel dettaglio i nuovi casi sono 13 in provincia di Bari, 2 in quella di Brindisi, 2 nella Bat, 21 in provincia di Foggia, 12 in quella di Lecce. Ancora 2 casi sono da registrare per residenti fuori regione, per altri 4 la provincia di residenza non è nota. La provincia di Taranto oggi non riporta nessun caso, si devono registrare però 3 decessi, 2 nel brindisino, 1 nel leccese. Torna sotto quota 2mila il numero degli attualmente positivi, sono 1.871, di questi 83 sono ricoverati in ospedale.