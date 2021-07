La casa di riposo San Francesco è luogo di ratti e scarafaggi

In collaborazione con Caseificio Montrone Latticini e ricotta Montrone: la freschezza non va mai in vacanza

Nel pieno dell’estate cambiano le nostre abitudini, anche a tavola. Stiamo di più all’aria aperta, al mare o in campagna e prediligiamo cibi più leggeri, freschi, gustosi e soprattutto pronti da mangiare. Nella hit parade del consumo dei cibi da “re”