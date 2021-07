Dal Consiglio dei Ministri il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza. La novità è introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che stabilisce in 400 euro mensili e per un anno al massimo, il reddito per quelle donne, vittime di mal vessazioni, che sono seguite dai centri antiviolenza.

La domanda per ottenere il reddito di libertà, come si evince dalla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2021, deve essere presentata all’INPS e deve essere avvalorata da documentazione che attesti lo stato di bisogno e il percorso di emancipazione intrapreso presso il centro antiviolenza.

Il reddito di libertà potrà presto essere richiesto dalle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali.

Dovrà essere presentata all’INPS utilizzando un modello predisposto dall’Istituto in cui la richiedente fornirà un’autocertificazione della propria condizione di bisogno.

Alla domanda dovranno essere allegata la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che segue l’interessata che attesti la sua adesione ad un percorso di emancipazione ed autonomia; la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento che ne certifichi lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

Il contributo, per un massimo di 400 euro al mese per un anno, rientra nel pacchetto di misure finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria, e riguarda specificatamente le donne in condizione di maggiore vulnerabilità.

«Le risorse – è scritto nel decreto - sono finalizzate a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà».

Il reddito di libertà ha la funzione di sostenere la donna che vissuto violenza di genere per aiutarla a raggiungere l’indipendenza in tutte le sue forme. In particolare, si evidenzia che questo sussidio servirà a sostenere le spese volte al raggiungimento dell’autonomia abitativa, per esempio aiutando la donna a pagare un affitto; per riacquistare l’autonomia personale; per supportare eventualmente il percorso scolastico e formativo dei figli minori, se presenti.

Il reddito di libertà, tra l’altro, proprio per i fini specifici per cui è destinato, non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come, ad esempio, il reddito di cittadinanza.