Altri 164 nuovi casi in Puglia

È più che raddoppiato il tasso di positività in Puglia rispetto a ieri. Sale infatti al 2,4 percento con 6.610 test somministrati da cui sono emersi 164 nuovi positivi. Sono 43 quelli riscontrati in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella Bat, 72 in provincia di Lecce, 5 nel foggiano e 10 nel tarantino. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 5 la provincia di residenza non è nota.

Continuano a non essere rilevati decessi, e questa è una buona notizia, così come scende il numero dei ricoverati in ospedale, sono 87, per contro sale il numero complessivo dei positivi che hanno raggiunto le 2.213 unità, in 2.126 sono in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia sono 246.172 i guariti.