Di nuovo oltre i 2mila i positivi al Covid in Puglia

Superata quota 2mila. Tanti sono gli attualmente positivi in Puglia come riporta il bollettino regionale, con 138 nuovi casi rilevati nella giornata odierna dai 13.143 test lavorati. Un numero importante, quello dei tamponi somministrati che scendere il tasso di positività all’1 percento. I nuovi casi sono ripartiti tra la provincia di Bari, che ne conta 37, la provincia di Brindisi, con 15 casi, la Bat, nel riporta 14, la Capitanata 13, la provincia di Lecce 49 e quella di Taranto 8. Ancora 5 casi sono di residenza non nota.

Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, mentre sale a 90 il numero dei ricoverati in ospedale.