Effetto Draghi: crescono le prenotazioni per le vaccinazioni

Le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, durante la conferenza stampa con cui ha illustrato i termini del nuovo decreto, ha sortito degli effetti. «Vaccinarsi o morire» in sintesi le sue parole, in risposta alle quali c’è stato un immediato incremento delle prenotazioni per le vaccinazioni. Per poter ottenere quel «green pass», malvisto da molti operatori commerciali, soprattutto nell’ambito della ristorazione, ma che evidentemente non spaventa i potenziali avventori, che anzi, secondo quanto si apprende, vorrebbero ottenere quella sorta di lasciapassare per non essere costretti a ulteriori restrizioni.

Alla corsa alle vaccinazioni hanno aderito anche i pugliesi, come sottolinea l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. «Ho fatto una verifica in tutte le Asl pugliesi – ha detto l’assessore all’Ansa - Dopo l'annuncio dell'obbligo del Green pass abbiamo assistito ad un incremento delle richieste di prenotazione dei vaccini anti Covid» - non c’è un conteggio definitivo dell’aumento di richieste ma secondo i dati delle Asl ci sarebbe un incremento delle prenotazioni che viaggia intorno al 10 percento. «Anche se – le fonti sanitarie vanno caute - bisognerà attendere qualche giorno per valutare con maggiore precisione l'effetto Green pass».