Numeri del contagio in risalita a Giovinazzo ma quasi metà della popolazione è immunizzata

Il 56 percento della popolazione pugliese, di età superiore ai 12 anni, è immunizzata. Segno che ha ricevuto le due dosi di uno dei vari vaccini utilizzati. Va anche meglio nella singola provincia di Bari con il 59 percento degli abitanti che hanno completato il ciclo. Sono questi i dati del report settimanale diffuso dalla Asl Bari, che ricorda anche di come il virus sia in risalita.

A conferma di questo i comuni che nella settimana tra il 12 2 il 18 luglio, sono scesi a 16, erano 25 nella settimana precedente. E tra i comuni che hanno visto risalire la curva de contagio c’è anche Giovinazzo. Quattro i casi registrati nella settimana presa in considerazione, diventati nei giorni successivi 6. Per contro confortano i dati sulle vaccinazioni, come del resto in tutta la Puglia, nonostante l’incremento dei numeri del contagio. Sono 22.822 le dosi di vaccino somministrate ai giovinazzesi, in 8.832 hanno completato il ciclo vaccinale. Essere immunizzati però non significa essere al sicuro dalle infezioni. La variante Delta, diventata ormai preminente, continua a diffondersi. Il vaccino è una barriera contro i rischi più gravi per la salute, ma mantenere le precauzioni a cui siamo stati abituati in oltre un anno di pandemia, significa abbattere qualsiasi pericolo di trasmissione del Covid. A beneficio di tutti.