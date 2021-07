Più tamponi e meno casi, questo il bollettino regionale sul coronavirus

Scende all’1,2 percento il tasso di positività in Puglia, 0,9 punti percentuali in meno rispetto a ieri. Il dato è il risultato di 10.887 tamponi somministrati, da cui sono emersi 131 nuovi casi. Di questi 39 sono nell’area metropolitana di Bari,20 in provincia di Brindisi, 17 nella Bat, 17 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce e 11 in quella di Taranto. Ancora 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota.

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi. Complessivamente i pugliesi attualmente positivi al virus sono 1.976.