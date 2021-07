Le prime anticipazioni sul Green pass e le nuove misure di sicurezza sanitaria

Arrivano le prime anticipazioni su quello che sarà il contenuto del nuovo decreto a firma del Presidente del Consiglio Mario Draghi. La bozza prevede la prosecuzione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre del 2021 e l’introduzione del «Green pass» a partire dal 5 agosto, una sorta di lasciapassare per accedere ai tavoli al chiuso nei bar e nei ristoranti. Non sarà necessario esibire il Green pass per le consumazioni all’aperto o al bancone, ma sarà obbligatorio per accedere a spettacoli teatrali, centri termali, piscine, palestre, fiere congressi e concorsi. Le discoteche rimarranno chiuse.

Cambiano, secondo la bozza del prossimo decreto, anche i parametri per i passaggi di colore nella varie zone del Paese. Tutto si baserà sulla occupazione dei posti letto in ospedale per causa Covid e su quella delle terapie intensive. L’occupazione del 10 percento dei posti letto nei reparti di medicina generale, e del 15 percento delle terapie intensive farà passare le regioni da zona bianca a zona gialla, fino alla zona rossa che prevede l’occupazione dei posti letto rispettivamente al 30 e al 40percento. Con tutte restrizioni conseguenti. Le decisioni finali, su quelle che sarà il nuovo decreto, saranno assunte dal Consiglio dei Ministri, con il Parlamento che potrà portare modifiche e correzioni.