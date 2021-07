A rischio l’esibizione delle Frecce Tricolori nei cieli di Giovinazzo e Molfetta

L’esibizione delle Frecce Tricolori, prevista per l’8 agosto prossimo lungo il tratto di costa tra Giovinazzo e Molfetta, è a forte rischio. Potrebbe essere addirittura annullata, come è già successo per tutte le altre esibizioni previste fin qui dal calendario ufficiale della Pattuglia acrobatica. Non c’è ancora l’ufficialità, ma tutto lascia suppore che il programma delle Frecce subirà ancora variazioni. Le motivazioni sono tutte imputabili alla situazione pandemica ancora in corso. I numeri in crescita del contagio, infatti, stanno facendo valutare di volta in volta i vertici dell’Aeronautica Militare la possibilità o meno agli eventi già programmati.

Esibizioni e sorvoli – è scritto nella pagina ufficiale delle Frecce Tricolori - saranno garantiti in accordo alle normative vigenti previ coordinamenti con le Istituzioni e gli organizzatori locali, al fine di preservare la sicurezza pubblica. Tuttavia, l’Aeronautica Militare, in coordinamento col Dicastero Difesa, si riserva di confermare la partecipazione al programma in funzione della condizione contingente». Appare difficile allo stato attuale garantire le condizioni di sicurezza ricercate. La Pattuglia Acrobatica Nazionale attira migliaia di spettatori, e questo di sé significa assembramento, proprio quello da evitare in questo difficile momento.