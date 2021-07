Sale ancora il numero dei contagiati in Puglia

Anche oggi il bollettino della Regione sull’andamento del contagio da Covid 19 non riporta decessi, ma il numero dei nuovi casi continua ad aumentare. Sono 154 quelli registrati oggi, 15 in più rispetto a ieri. Anche la percentuale sui test lavorati è in risalita, sui 7.336 tamponi il 2,1 percento è risultato positivo.

I nuovi casi sono 33 nella provincia di Bari, 27 in quella di Brindisi, 10 nella Bat, 32 in Capitanata, 25 in provincia di Lecce, 22 in quella di Taranto, 1 fuori regione e altri 4 sono attribuiti a persone la cui residenza non è nota. Cresce il numero degli attualmente positivi (sono 1.931) e quello dei ricoverati in ospedale (86, 4 in più rispetto a ieri). Ha superato quota 246mila il numero dei guariti dal Covid.