Risale la curva del contagio in Puglia

Torna a essere a tre cifre il numero dei nuovi contagi in Puglia. E tornano anche i decessi. Sui 7.301 test lavorati i positivi sono 139, pari a quasi il 2 percento dei tamponi somministrati. Il bollettino regionale fa registrare 35 casi in provincia di Bari, 14 in quella di Brindisi, 14 nella Bat, 8 nel foggiano, 36 in provincia di Lecce e 31 in quella di Taranto. Ancora due casi sono riferiti a residenti fuori regione. Tra i decessi, 1 è registrato nel barese, gli altri 4 nel tarantino. Scende a 82 il numeri dei ricoverati in ospedale, mentre in isolamento domiciliare sono in 1.742, ben 52 in più rispetto a ieri.