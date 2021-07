Torna a salire il numero dei ricoverati in ospedale per Covid

I nuovi casi registrati oggi sono 80. Per fortuna non si sono verificati decessi. Questo recita il bollettino regionale sull’andamento del Covid 19. Tra i nuovi casi, rilevati da 7.764 test, Pari all’1 percento, 20 sono in provincia di Bari, 14 in quella di Brindisi, 4 nella Bat, 15 in Capitanata, 22 in provincia di Lecce, 3 in quella di Taranto e 6 fuori regione. E’ sostanzialmente invariato il numero dei positivi ma cresce quello dei ricoverati in ospedale. Attualmente sono 85, contro il 76 di ieri. Così come è ripreso a salire il numero dei degenti in terapia intensiva: nella giornata di ieri erano in 10 i malati critici censiti dalla regione.