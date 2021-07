Piano di mobilità sostenibile, lanciato il sondaggio per raccogliere idee e proposte

I cittadini dei 41 comuni che ricadono all’interno dei confini dell’Area Metropolitana di Bari, sono chiamati ad esprimere il loro parere, attraverso un sondaggio sul Piano urbano per la mobilità sostenibile redatto dalla stessa Città metropolitana. «Per cercare soluzioni innovative, sostenibili e integrate, e per affrontare e risolvere le criticità del sistema della mobilità delle persone e delle merci nel territorio, e migliorare la qualità della vita nella Città Metropolitana di Bari».

Il Pums, questo l’acronimo del piano, affronta una vasta gamma di temi che fanno riferimento alle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano, la gestione delle reti stradali, la distribuzione delle merci, in modo da far fronte a tutte le esigenze di mobilità di chi vive nei centri urbani. Per partecipare la sondaggio è necessario accedere al sito www.pumscmbari.it e cliccare sul link «questionario». È necessario indicare se si è cittadini, amministrazione o associazione. In questa prima fase del sondaggio è semplicemente richiesto di compilare il format che avrà lo scopo di raccogliere le varie proposte, le considerazioni, le idee da fornire alle amministrazioni per arricchire e perfezionare il Pums sia per la fase iniziale che per la sua crescita.