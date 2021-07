Si attesta all’1,1 la percentuale dei nuovi casi Covid in Puglia

Nessun decesso e 47 nuovi contagiati risultati da solo 4.108 test. Con una percentuale che supera l’1,1 percento. Sono questi i dati forniti dal bollettino regionale sull’andamento del Covid in Puglia. Si contano 14 nuovi casi in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 3 nella Bat, 4 in Capitanata, 22 in provincia di Lecce e 1 nel tarantino. Altri 2 casi sono stati riattribuiti.

Sono 1.776 gli attualmente contagiati in Puglia, di questi 76 sono ricoverati nei reparti Covid della regione, 9 dei quali sono in terapia intensiva. Oltre i 245.800 i guariti da inizio pandemia.