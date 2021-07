Approvato da Aqp il piano per il potenziamento del depuratore di Giovinazzo

Il Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato un piano di efficientemento delle reti idriche per complessivi 21,4milioni di euro. L’intervento più sostanzioso, pari a 5,7 milioni di euro, riguarderà il potenziamento dell’impianto di depurazione di Giovinazzo. Per l’impianto di Lama Caolina, dove il depuratore è posizionato, gli interventi, che sono cofinanziati dalla Regione, riguarderanno il controllo delle emissioni odorigene, il potenziamento della linea fanghi e il riuso delle acque depurate per fini agricoli. Dall’apertura del cantiere, il progetto è già stato posto a gara, i tempi di realizzazione sono stimati in un anno e mezzo.

Il consiglio di amministrazione di Aqp, ha anche approvato la procedura per l’affidamento del servizio di verifica per la progettazione esecutiva per il risanamento delle reti idriche. Risanamento che è in corso in 21 comuni, tra cui Giovinazzo, e che serve all’efficientamento del complesso sistema che porta l’acqua corrente nelle case dei pugliesi.

«Prosegue – ha dichiarato il presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia - l’impegno di Acquedotto Pugliese per un servizio idrico integrato sempre più efficiente e proiettato verso un futuro sostenibile. Le azioni strategiche, messe in campo per il risanamento delle reti e il potenziamento della depurazione su tutto il territorio servito, fanno di AQP un esempio virtuoso di acquedotto sostenibile e circolare».