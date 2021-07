Covid: Altri 70 casi in Puglia. Frutto della variante delta?

I 70 casi positivi di oggi appaiono essere un po’ meno rispetto a quelli registrati ieri, ma la percentuale di 1,8 sui 3692 test lavorati, è in risalita. Frutto della «variante delta» o degli assembramenti dei giorni scorsi? Lo sapremo presto. Intanto al provincia di Bari fa registrare 26 nuovi casi, la provincia di Brindisi 14, la Bat 3, altrettanti la Capitanata, 11 casi la provincia di Lecce e 8 quella di Taranto. Ancora 2 casi di residenti fuori regione e per ulteriori 3 casi la provincia di residenza non è nota. Non si registrano decessi, mentre i casi positivi, tra ricoverati e in isolamento domiciliare sono 1.758, in incremento rispetto a ieri. Complessivamente sono 245.779 i guariti da inizio pandemia.