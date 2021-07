Ancora 42 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

In Puglia dai 6.085 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 42 casi positivi: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 1 caso attribuito a provincia non nota. Sono stati registrati 2 decessi, uno in provincia di BT e uno in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.761.070 test. 245.690 sono i pazienti guariti e 1.651 sono i casi attualmente positivi.