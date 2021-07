Torna a scendere la percentuale del contagio in Puglia

Tre decessi, tuti in provincia di Taranto e 44 nuovi casi di Covid 19 in Puglia. Questo il bollettino odierno diramato dalla Regione. Per una percentuale, su 6.083 tamponi, che scende allo 0,7 contro l’1,2 di ieri. I nuovi casi sono 9 nell’area metropolitana di Bari, 6 nella provincia di Brindisi, 3 nella Bat, 1 nel foggiano, 20 nel leccese, provincia questa che sta facendo registrare il più alto numero di contagi, 4 in provincia di Taranto. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Sono 80 i contagiati ricoverati in ospedale, mentre in isolamento domiciliare rimangono in 1.567.