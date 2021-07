C’è un rialzo nella curva del Covid in Puglia

Risale a 97 il numero dei nuovi positivi in Puglia, rilevati dai 7.527 test somministrati. Pari all’1,2 percento, dato in risalita rispetto a tutta la scorsa settimana. Più dei due terzi dei nuovi contagiati sono stati registrati tra le province di Bari (20 casi) e di Lecce (39 casi). Numeri più contenuti nelle altre province: 6 casi in provincia di Brindisi, 1 nella Bat, 8 nel foggiano e 11 nel tarantino. Ancora due casi riferiti a residenti fuori regione. Nelle ultime 24 ore c’è da registrare un decesso nella provincia di Lecce. Scende a 77 il numero dei ricoverati negli ospedali Covid pugliesi, di questi 8 sono in terapia intensiva. 245.548 è il numero dei guariti da inizio pandemia.