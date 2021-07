È record di somministrazioni dell’hub della Fiera del Levante

Oltre 2mila vaccinazioni in un giorno e 100mila dalla sua attivazione fino ad oggi. È questo il doppio record per l’hub vaccinale della Fiera del Levante, il più grande centro di Puglia. Nella sola giornata di lunedì scorso, sono state eseguite 2196 somministrazioni. Non era mai accaduto prima e dal 22 marzo, giorno in cui è stato aperto l’hub di punta della ASL di Bari. Un dato, questo, che fa il pari con tutti gli altri hub della provincia che porta al 72percento la percentuale della popolazione residente vaccinata con una dose, e al 44percento quella che ha completato il ciclo.

Ma c’è il rovescio della medaglia. Nella fascia d’età dei 40enni, ci sarebbero almeno 500mila persone che non hanno ricevuto il vaccino. Difficile indicare le cause di questo dato negativo, su cui è intervenuto il presidente della Commissione bilancio alla Regione, Fabiano Amati. «Quei pugliesi che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino – ha affermato - rappresentano un pericolo per se stessi e per gli altri, considerato che ormai non ci sono più misure di contenimento. Forse bisognerebbe cominciare a pensare a una serie di divieti d’accesso in luoghi pubblici o aperti al pubblico per i non vaccinati, perché a nessuno è consentita la scelta di far ammalare gli altri». Il pensiero naturalmente è rivolto alla variante Delta, che in molte regioni italiane sta facendo risalire la curva del contagio. Nonostante attualmente la Puglia nei numeri sia in controtendenza rispetto alla risalita degli indici, la prevenzione rimane d’obbligo.

Forse in questo senso Amati intende imprimere maggiori restrizioni a chi non è ancora vaccinato, sia per scelta che per difficoltà oggettive a sottoporsi alla somministrazione del vaccino.