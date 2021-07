Italia Campione d’Europa festa di piazza e assembramenti fino a notte fonda

«Grazie alle misure stringenti adottate dal nostro Comune per evitare assembramenti e alla decisione di non montare più un maxischermo in piazza Vittorio Emanuele II, allineandoci alle linee guida della Prefettura e della maggior parte dei sindaci dell’Area Metropolitana di Bari, quella di ieri è stata sì una giornata di festa per la vittoria dell’Italia al Campionato Europeo ma nei limiti del contenimento e senza gravi conseguenze».

Così ha commentato il sindaco Tommaso Depalma quanto accaduto nella notte di domenica, dopo il triplice fischio che ha consegnato all’Italia la coppa di Campioni d’Europa. Che non ci siano state gravi conseguenze durante i festeggiamenti appare chiaro, ma che gli assembramenti siano stati contenuti appare essere più che un eufemismo. Di immagini di fuochi d’artificio, clacson, caroselli di auto, moto e persino di camion, e della tanta gente che anche a Giovinazzo si è riversata nel centro cittadino, il web ne è pieno. Fotografie e filmati che testimoniano tutti gli assembramenti che in realtà ci sono stati. E in qualche modo Depalma lo conferma. «Stiamo facendo degli accertamenti – afferma - sulla nostra storica Fontana dei Tritoni per vedere se ha riportato dei danni visto che un incauto soggetto l’ha scalata per issare una bandiera alla sua sommità. Qualora la fontana fosse stata danneggiata, risaliremo all’identità del soggetto e sarà perseguito in base a quanto previsto dalla legge sulla tutela dei beni storici e artistici».

Un unico soggetto attorniato però da molti altri, troppi per non pensare a uno dei tanti assembramenti. Nessun maxi schermo in piazza, non ha evitato gli assembramenti davanti ai tanti locali pubblici che se ne sono muniti per far assistere alla partita i loro avventori. È difficile contenere le gioie di chi vuole festeggiare la vittoria in un torneo internazionale. Basta esserne consapevoli.