Due decessi e 19 positivi il bilancio odierno sul fronte del coronavirus

Solo 19 nuovi casi ma due decessi in Puglia nelle ultime 24 ore sul fronte del contagio da coronvirus. Bassa la percentuale dei nuovi casi, lo 0,4 percento, con 3 casi riportati in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 9 in provincia di Lecce e 2 in quella di Taranto. Un ultimo caso si riferisce a una persona la cui residenza non è nota. Nessun nuovo contagio riportato in Capitanata, mentre i 2 decessi sono avvenuti nel barese e nella Bat. Sono meno di 1.800 i positivi al Covid costretti all’isolamento domiciliare, mentre in ospedale attualmente sono ricoverati in 82, nove di questi in terapia intensiva.